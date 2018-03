Mosbach-Neckarelz. Ein total beschädigtes Wartehäuschen ist das Resultat eines Ausweichmanövers eines 52-jährigen Transporterfahrers. Laut Polizei fuhr der Mann am Freitagvormittag auf der Bahnhofstraße in Neckarelz in Richtung Heidelberger Straße. Wegen einer Baustelle kam es zu einer Engstelle. Der Fahrer des Klein-Transporters fuhr deshalb auf den Gehweg. Dort war ihm allerdings ein Wartehäuschen im Weg. Nach Polizeiangaben "touchierte" er das Wartehäuschen. Und beschädigte es dabei so stark, dass es für Passanten gesperrt werden musste. (pol)