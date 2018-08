Mosbach. Der Mann, der einem 21-Jährigen in der Nacht auf Sonntag, 13. Oktober, gegen 0.30 Uhr bei der S-Bahnhaltestelle Mosbach-West das Handy aus der Hand gerissen und bei seiner anschließenden Flucht den ihn verfolgenden Bestohlenen mit einem Messer bedroht hatte ist offenbar gefasst. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gestern in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Die gute vom Opfer abgegebene Personenbeschreibung sowie die Personen- und Ortskenntnisse der örtlichen Polizeibeamten hätten auf die Spur des Mannes geführt.

Wegen des dringenden Verdachts eines räuberischen Diebstahls in einem besonders schweren Fall erwirkte die Staatsanwaltschaft Mosbach Haftbefehl gegen den ebenfalls 21 Jahre alten, mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getretenen und zuletzt wegen räuberischen Diebstahls (allerdings noch nicht rechtskräftig) zu einer Freiheitsstrafe verurteilten Tatverdächtigen aus Mosbach. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.