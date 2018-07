Mosbach. Auf die Geldtasche einer 26-jährigen Frau hatte es ein bislang Unbekannter am Mittwochmorgen abgesehen. Nachdem die Frau bei der Sparkasse gewesen war, kam der Mann gegen 9.05 Uhr in der Entengasse von hinten auf die Frau zu und entriss ihr die Geldtasche. Als er feststellte, dass sich darin nur Münzgeld befand, flüchtete er zu Fuß in Richtung Fußgängerzone. Bei dem Täter handelt es sich laut Polizei um einen ungefähr 20-jährigen, etwa 1,75 Meter großen Mann mit schmächtiger Figur. Er trug eine dunkle Baseballmütze, war dunkel gekleidet und hatte möglicherweise ein Messer bei sich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Mosbach unter 06261/8090 zu melden. (pol)