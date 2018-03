Mosbach. Erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 38.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 8.45 Uhr in der Alten Schefflenzer Steige. Ein 20-jähriger Fahrzeugführer fuhr laut Polizeibericht mit seinem Opel Corsa in Richtung Knopfweg und streifte hierbei aus bisher ungeklärter Ursache einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Daimler Benz. Bei dem Streifvorgang verhakten sich die beiden Fahrzeuge, wobei der Daimler Benz auf einen weiteren geparkten Pkw Citroen aufgeschoben wurde. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. (pol/strö)