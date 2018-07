Mosbach. (pol/rl) Auf rund 14.000 Euro beläuft sich der Schaden, der am Sonntag bei einem Verkehrsunfall bei Mosbach entstand. Eine 29-Jährige war gegen 18 Uhr mit ihrem Ford auf der Bundesstraße B 37 von Binau kommend unterwegs und wollte nach links in die Heidelberger Straße abbiegen. Dabei übersah sie laut Polizeibericht einen Citroen, dessen 53-jähriger Fahrer in Richtung Binau fahren wollte.

Bei dem Zusammenstoß erlitten die beiden Fahrer sowie eine 51-jährige Mitfahrerin im Citroen leichtere Verletzungen, die in einem Krankenhaus versorgt wurden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.