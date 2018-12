Mosbach. Das Team eines Rettungswagens wollte in einem Mosbacher Teilort einem offenbar hilflosen Mann am Donnerstagabend, 16. Januar, gegen 23.20 Uhr zu Hilfe kommen. Der extrem alkoholisierte 26-Jährige wehrte sich laut Polizei jedoch derart gegen die Maßnahmen der Sanitäter, dass sie die Polizei riefen. Die Beamten fanden den auf dem nassen Boden liegenden Betrunkenen schlafend vor und konnten ihn nur mit Mühe wachrütteln. Aufgrund seines Zustandes musste er in Schutzgewahrsam genommen werden. Weil er sich sehr aggressiv verhielt, wurden ihm beim Abtransport Handschließen angelegt. Auf seinen Beinen konnte der Betrunkene sich allerdings nicht mehr halten, so dass er zunächst durch die Ordnungshüter in den Streifenwagen und anschließend auch noch in sein Nachtlager in eine Ausnüchterungszelle des Reviers getragen werden musste.