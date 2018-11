Mosbach. (pol) Am Sonntagnachmittag fuhr ein 57-jähriger Radfahrer mit seinem Damenrad gegen 13.50 Uhr beim Aktionstag "Natürlich Mobil" auf der Bundesstraße B 27 von Mosbach nach Neckarzimmern. In der Überleitung Heilbronn/Mosbach am Mosbacher Kreuz kam er aus bisher unbekannter Ursache zu Fall.

Durch den Sturz zog sich der Radfahrer, der ohne Helm unterwegs war, schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde per Rettungshubschrauber in die nächstgelegene Unfallklinik geflogen.

Das Polizeirevier Mosbach bittet Zeugen, die den Unfall beobachteten, sich bei der Dienststelle unter der 06261/8090 zu melden.