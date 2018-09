Mosbach. (pol/noa) Einer 58-jährigen Frau ist es zu verdanken, dass ein Dieb am Samstag in Mosbach ohne Beute blieb. Gegen 15.45 Uhr verstaute laut Polizeibericht eine 61-Jährige ihre Einkäufe im Kofferraum ihres Fahrzeugs, dass auf dem Parkplatz eines Discounters in der Pfalzgraf-Otto-Straße stand. Die Handtasche der 61-Jährigen lag offen auf dem Beifahrersitz ihres Wagens. Eine 58-jährige Zeugin beobachtete einen jungen Mann, als er in die Handtasche der 61-Jährigen griff und das Portemonnaie stahl. Die Zeugin ging auf den Unbekannten zu und sprach ihn an. Daraufhin legte der Dieb lediglich einen Finger über den Mund legte und machte: "Psst!". Da die 58-Jährige nicht "still" blieb, drückte er ihr den Geldbeutel in die Hand und ging in Richtung Discounter davon. Die Zeugin gab der Bestohlenen ihren Geldbeutel zurück, die daraufhin die Polizei alarmierte.

Laut Polizei ist der unbekannte Mann etwa 1,80 Meter groß und etwa 18 bis 20 Jahre alt. Er hat dunkle Haare und eine schlanke Figur. Er soll dunkel gekleidet gewesen sein und eine Umhängetasche getragen haben. Hinweise an die Polizei Mosbach unter der 06261/809-0.