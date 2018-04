Mosbach-Lohrbach. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden an der Straße beim Flugplatz Lohrbach in Richtung Weisbach von Unbekannten insgesamt fünf Schachtdeckel herausgehoben. Dadurch entstanden erhebliche Gefahrenstellen, wie die Polizei mitteilt, aber glücklicherweise sei es zu keinem Unfall gekommen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen "Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr" aufgenommen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261/8090 entgegen. (pol)