Mosbach. (pol/rl) In einen Gebäudekomplex in der Solbergallee brach am Samstag, 4. Januar, ein bisher unbekannter Täter ein. Zwischen 2 und 3 Uhr morgens versuchte er laut Polizei insgesamt neun Türen aufzubrechen, um in die Geschäftsräume zu gelangen. Am Ende gelang es ihm eine Kellertür aufzuwuchen, die zu einer Apotheke gehörte. Ob dort etwas gestohlen wurde, ist bisher nicht bekannt. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Mosbach unter der 06261/8090.