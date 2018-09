Mosbach. (pol/eka) Am frühen Montagmorgen wurde der Polizei in Mosbach ein Einbruch in ein Tankstellengebäude in der Hauptstraße in Mosbach gemeldet. Der oder die Täter rissen die komplette Verankerung der automatischen Schiebetüre gewaltsam heraus. Entwendet wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand hauptsächlich alkoholische Getränke.

Zuvor wurde die Polizei kurz vor Mitternacht zu einer Streitigkeit in einem Haus in der Heißensteingasse in Mosbach gerufen. Offensichtlich war es hier zu Streitereien wegen finanzieller Angelegenheiten zwischen vier Männern gekommen. In deren Verlauf kam es auch zu Sachbeschädigungen im Haus. Mehrere Polizeistreifen wurden daraufhin entsandt. Bei der Durchsuchung eines 28- und 29-Jährigen fanden die Beamten verbotene Gegenstände nach dem Waffengesetz und eine geringe Menge Betäubungsmittel auf. Nach Erledigung der polizeilichen Maßnahmen wurde den Streithähnen dann ein Platzverweis ausgesprochen.

Im weiteren Verlauf des Morgens wurde der Polizei mitgeteilt, dass im Krankenhaus Mosbach eine Person in der Notaufnahme randaliere. Vor Ort stellten die Beamten wiederum das bereits zuvor aufgetretene "Trio" fest. Der zwischenzeitlich bekannt gewordene Einbruch in die Tankstelle erweckte bei den Beamten den Verdacht, dass die drei 28-, 29- und 36-jährigen Männer damit in Verbindung stehen dürften.

Bei den weiteren Ermittlungen konkretisierte sich dieser Verdacht, so dass sie schließlich vorläufig festgenommen und in Gewahrsam genommen wurden. Zwei der Männer waren erheblich alkoholisiert. Einer der beiden wurde noch im Verlauf des Morgens in eine therapeutische Einrichtung eingeliefert. Die beiden anderen verbrachten die Nacht in den Gewahrsamseinrichtungen der Polizei und wurden am Morgen auf freien Fuß gesetzt.