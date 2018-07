Mosbach-Neckarelz. (pol/rl) Wegen eines schweren Einbruchs ermittelt derzeit die Kriminalpolizei Mosbach. Bereits am Sonntag, 5. April, brachen kurz vor 5.30 Uhr mehrere Täter in eine Apotheke ein, die sich im Kaufland-Gebäude in der Neckarelzer Pfalzgraf-Otto-Straße befindet.

Die Täter erbeuteten hier zwei Computer, Bargeld und Arzneimittel. Danach brachen sie die Zugangstür zu einem Juweliergeschäft auf, wo sie die Vitrinen einschlugen und plünderten. Hier erbeuteten sie mehrere Armbanduhren, Halsketten, Ringe und Anhänger. Die Polizei wurde zwar schnell alarmiert und durchsuchte das Gebäude kurz danach, aber die Tater waren bereits geflohen.

Aufzeichnungen einer Überwachungskamera zeigen zwei Personen, die am Einbruch beteiligt waren. Wer sachdienliche Hinweise zu den abgebildeten mutmaßlichen Tätern geben kann, wird gebeten sich unter der 06261/809-0 mit der Kriminalpolizei Mosbach in Verbindung zu setzen.