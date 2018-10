Mosbach. (pol/rl) In ein Radio- und Fernsehgeschäft in der Bleichstraße brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag ein ider mehrere Täter ein. Der Firmeninhaber bemerkte laut Polizei am Samstagmorgen, dass das Toilettenfenster eingeschlagen war. Die Täter erbeuteten eine Kasse mit einigen hundert Euro, die unter der Theke stand sowie einen 42-Zoll-LED-Fernseher der Marke Panasonic mit einem Neuwert von rund 900 Euro. Sie verließen das Ladengeschäft danach durch ein Werkstattfenster in Richtung ehemalige Bleichwiese. Hinweise bitte an das Polizeirevier Mosbach unter der 06261/8090.