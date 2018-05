Mosbach. In der Hauptstraße 55 wurde beim Modegeschäft Schwing in der Nacht von Freitag auf Samstag, 25./26. Oktober, die Eingangstür aufgebrochen und die Ladenkasse mit dem Wechselgeld sowie ein Tabletcomputer (iPad) entwendet. In der selben Nacht versuchte ein Einbrecher die Eingangstür eines Wettbüros im Gartenweg aufzubrechen. Der Täter hatte hier jedoch keinen Erfolg. Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei Mosbach unter der 06261/8090 entgegen. (pol/rl)