Mosbach. (pol/sbl) Zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten kam es am Mittwoch in Mosbach. Eine 75-Jährige war mit ihrem Mercedes in der Straße "Am Hamberg" unterwegs und wollte dann in der Straße "Steige" einbiegen.

Dabei übersah sie laut Polizei den von links kommenden VW Polo einer 38-Jährigen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Bei der Kollision wurden sowohl die Fahrerin des Mercedes als auch die beiden Insassen des Polos leicht verletzt. Die Frauen wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 19.000 Euro.