Acht brennende Autoreifen musste die Feuerwehr am Sonntagnachmittag in einer Neckarelzer Tiefgarage löschen. Foto: Ludwig

Mosbach-Neckarelz. (pol) Acht in einer Tiefgarage brennende Autoreifen riefen am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr Polizei und Feuerwehr in Neckarelz (Heinrichsburg) auf den Plan.

Die Brandursache ist bislang nicht bekannt. Personen wurden nicht verletzt, die Höhe des Sachschadens ist laut Polizei unbekannt.