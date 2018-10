Mosbach. (pol/fhs) Zu einem bedenklichen Vorfall laut Polizei ist es am Sonntag gegen 15.30 Uhr in Mosbach auf dem Bahnhofsvorplatz gekommen: Eine Familie lief mit ihren beiden zwei und drei Jahre alten Töchtern von der Innenstadt kommend über den Bahnhofsvorplatz. Dort kam angeblich aus Richtung Rhein-Neckar-Zeitung ein silberfarbener Mercedes, E- oder S-Klasse herangeschossen Er sei deutlich zu schnell und nur knapp an der Fußgängergruppe vorbei gefahren. Die Mutter zog ihre zwei Jahre alte Tochter schnell zurück, damit sie der Mercedes mit MOS-Kennzeichen nicht erwischte. Obwohl auf die Situation aufmerksam gemacht fuhr der Fahrer des silbernen Mercedes stur weiter. Das Polizeirevier Mosbach sucht unter der Telefonnummer 06261/ 8090 Zeugen, die Angaben zu dem Fahrverhalten wie auch zu dem Fahrer des Mercedes machen können.