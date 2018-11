Mosbach. (pol/ar) Einen uneinsichtigen Nacktbader nahm die Polizei am Sonntag, 6. Juli, gegen 16:20 Uhr in Mosbach in Gewahrsam.

Nach Angaben der Polizei, flanierte der mit annähernd 2,5 Promille deutlich Alkoholisierte bekleidungslos in der Kneippanlage des Elzparks. Obwohl der 58-Jährige offensichtlich von mehreren Passanten auf sein pikantes Erscheinungsbild angesprochen worden war, hatte er sich nicht davon abhalten lassen, munter weiter zu plantschen. Auch einer Polizeistreife gegenüber verteidigte er seine Handlung. Er verweigerte die Aufforderung, sich wieder zu bekleiden. Dabei beleidigte der Mann die Polizeibeamten. Auf richterliche Anordnung wurde der Uneinsichtige daraufhin in einer Polizeizelle ausgenüchtert.