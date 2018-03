Mosbach. (pol/mün) Ein 68 Jahre alter Mann wurde am Mittwochabend vor einem Bistro in der Mosbacher Hauptstraße angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, wurde er gegen 23 Uhr von drei unbekannten Männern grundlos angehalten und zu Boden geschlagen. Zeugen können sich bei der Polizei in Mosbach unter der Rufnummer 06261 / 809-0 melden.