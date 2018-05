Hüffenhardt. (pol/rl) Das Unkraut auf seinem Anwesen in der Uhlandstraße wollte ein Hauseigentümer am Mittwochnachmittag bekämpfen. Der Mann benutzte einen Gasbrenner, um den Wildwuchs auf dem Gehweg zu beseitigen. Dabei kam es zum Funkenflug, wodurch die angrenzende Hecke seines Grundstücks in Brand geriet.

Die Feuerwehren aus Hüffenhardt und Kälbershausen rückten mit 17 Kräften aus und löschten das Feuer. Außer der Hecke, die auf eine Länge von zehn Metern abbrannte, entstand kein Sachschaden.