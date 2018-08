Haßmersheim. Am frühen Sonntagmorgen gegen 2 Uhr fuhr ein 28-Jähriger trotz Vollsperrung auf der Landesstraße L588 von Haßmersheim in Richtung Neckarmühlbach. Die Fahrt endete für ihn aber auf der überfluteten Straße, nachdem sein Auto bis zum Dach im Wasser eingetaucht war. Der Fahrer konnte sich zunächst selbst aus seinem Fahrzeug befreien, sich auf eine "Insel" zwischen Neckar und L588 retten und an einem Baum festhalten. Seine Hilfe-Rufe wurden von Besuchern des naheliegenden Naturfreundehauses gehört, die die Polizei verständigten.

Durch die Feuerwehren aus Haßmersheim und Heilbronn konnte der Fahrer aus seiner misslichen Lage befreit werden. Sein Auto konnte wegen des steigenden Hochwassers zunächst nicht geborgen werden.

Nach seiner Rettung wurde bei dem Fahrer ein Alkoholwert von 1,3 Promille festgestellt werden. Mit Unterkühlungen wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Es erwartet ihn eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Schon am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr war ein Auto trotz Vollsperrung der L 588 in das Hochwasser gefahren. Ein Mann fuhr sich mit seinem Fahrzeug aus Neckarmühlbach kommend Richtung Haßmersheim fest, da der Neckar bereits deutlich über die Ufer getreten war. Die Feuerwehr war mit 23 Mann im Einsatz. Aufgrund seines verkehrswidrigen Verhaltens wurde der Fahrzeugführer von der Polizei mit einem Verwarnungsgeld sanktioniert. Da das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, musste es abge-schleppt werden. (pol)