Haßmersheim. Schwere Verletzungen zog sich ein 8-jähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 7.35 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße zu. Ein Autofahrer kam nach Angaben der Polizei am Dienstag mit seinem Fahrzeug aus Richtung Neckarmühlbach und übersah dabei das Mädchen, das die Theodor-Heuss-Straße ordnungsgemäß auf einem Zebrastreifen überquerte. Die Achtjährige wurde von dem Pkw erfasst und auf die Straße geworfen. Sie zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass sie nach notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle ins Krankenhaus nach Mosbach verbracht und dort stationär aufgenommen werden musste. (pol)