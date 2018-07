Haßmersheim-Neckarmühlbach. Einen schwarzen BMW X 6 mit dem amtlichen Kennzeichen "HN-EA 1406", hat ein Unbekannter am Mittwoch, 30. Oktober, gestohlen. Der Wagen parkte vor einem Anwesen im Gaugweg muss laut Polizei zwischen 7 und 10 Uhr entwendet worden sein. Der Wert des Wagens beträgt rund 60.000 Euro. Wer in diesem Zusammenhang Hinweise geben kann wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mosbach unter der 06261/8090 in Verbindung zu setzen. (pol/rl)