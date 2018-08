Mosbach. (pol/rl) Graffiti-Sprayer haben mehrere Gebäude, Fahrzeuge und ein Wartehäuschen mit blauem Lack beschmiert. Sie besprühten das Haus in der Pfalzgraf-Otto-Straße 52 und mehrere Gebäude in der Nähe, das Wartehäuschen an der Bushaltestelle in Höhe des dortigen Lebensmittel-Discounters, einen Lastwagen und einen Anhänger. Der oder die Täter benutzten vorwiegend den Schriftzug "M&M" und waren dabei laut Polizei zwischen Donnerstag, 20 Uhr und Samstag, 5.30 Uhr, aktiv (2. bis 4. Oktober). Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mosbach unter der 06261/809-0 in Verbindung zu setzen.