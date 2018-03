Elztal-Dallau. (pol/rl) Schwer verletzt wurde eine 36-jährige VW-Fahrerin bei einem Unfall auf der Einmündung der Straße "Krähenwald" in die Muckentaler Straße (L 615) am Montagabend. Gegen 17.20 Uhr wollte eine 27-jährige Skoda-Fahrerin vom "Krähenwald" nach links in die Muckentaler Straße einfahren. Hier kam aus Richtung Muckental ein 39-jähriger VW-Fahrer, der rechts blinkte und in den Krähenwald abbiegen wollte.

Offenbar übersah die 27-Jährige einen weiteren VW einer von rechts kommenden 36-Jährigen, die in Richtung Ortsausgang fuhr. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Danach prallte der Skoda noch gegen den VW des 39-Jährigen.

Die 36-jährige VW-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen, ihre 12-jährige Tochter wurde leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt.