Elztal-Dallau. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, wurden am 13. oder 14. November fünf Hasen gestohlen, von denen später einer tot und übel zugerichtet aufgefunden wurde. Nach Angaben der Polizei hatten der oder die Täter dem Tier die Ohren abgeschnitten. Die Hasen waren aus dem Freilauf hinter einem Anwesen in der Pappelstraße in Elztal-Dallau gestohlen worden.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen Diebstahls und Tierquälerei - das Revier Mosbach nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06261/8090 entgegen. (pol/mün)