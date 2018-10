Mosbach/Heilbronn. (pol/rl) Eine im September begonnene Einbruchserie scheint aufgeklärt zu sein, teilte die Polizei am Dienstag mit. Beamte des Polizeireviers Buchen nahmen in der vergangenen Woche zwei der drei mutmaßlichen Täter fest. Einer davon sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Die drei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren sollen für mindestens zwölf Einbrüche in Geschäfte unter anderem in Buchen, Hardheim, Hainstadt und Mosbach verantwortlich sein. Sie erbeuteten rund 53.000 Euro in Wertgegenständen und Bargeld und verursachten dabei rund 22.000 Euro Sachschaden.

Bei einem Einbruch stohlen sie zudem einen Ford Kuga, der bei Haßloch in Rheinland-Pfalz gefunden wurde, sowie einen Opel Vivaro, der bei einem Einbruch in eine Hardheimer Firma gestohlen und im Bereich Ludwigshafen gefunden wurde. Dort fanden die Ermittler erste Hinweise auf einen 21-jährigen Tatverdächtigen, der zuvor mehrfach polizeilich aufgefallen war.

Eine im Wagen gesicherte DNA-Spur führte dann auf die Fähre des 21-Jährigen, der in der Wohnung eines Familienangehörigen in Buchen entdeckt und am Donnerstag festgenommen wurde. Der mutmaßliche Haupttäter hat mittlerweile zahlreiche Taten gestanden und sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Zudem konnte die Polizei wenige Stunden später einen 20-jährigen Mittäter festnehmen. Auch er legte ein umfangreiches Geständnis ab und kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde auf freien Fuß.

Die Ermittlungen hinsichtlich des dritten mutmaßlichen Täters sind derzeit noch im Gange.