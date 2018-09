Gundelsheim. Einbrecher trieben in der Nacht zum Donnerstag, 19. Juli, in der Sackgasse "Im Wert" ihr Unwesen. In einer Baustofffirma brachen sie nach Angaben der Polizei die Eingangstüre zum Büro auf. Dort durchsuchten sie Schränke und Schreibtische und stahlen etwas Bargeld und ein Feuchtigkeitsmessgerät. Auch zu den Nachbarn der Baustoffwerke gingen die Einbrecher. An der Tankstelle an der B 27 hebelten sie die Münzstaubsauger und die Waschboxen auf, um an das Münzgeld zu kommen. Die Geräte werden aber abends immer geleert, so dass sie hier keine Beute machten. Auch im Technikraum der Tankstelle, dessen Türe die Täter aufwuchteten, fanden sie nichts Stehlenswertes.

In der Verlängerung von "Im Wert" befinden sich Gartengrundstücke. An einem von diesem durchschnitten sie den Gartenzaun, um auf das Gelände zu kommen, so die Polizei weiter. An der Gartenhütte wurden drei Türen aufgehebelt. Gestohlen wurde Werkzeug, das später offensichtlich für den Einbruch in den Baustoffwerken benutzt wurde und auf deren Gelände liegen blieb. Auch in einem anderen Grundstück schnitten die Unbekannten den Zaun auf und brachen in die Gartenhütte ein. Ob aus dieser etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Hinweise unter Telefon 06269/41041. (pol)