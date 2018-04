Hüffenhardt. In eine Gaststätte in der Industriestraße brach ein Unbekannter zwischen Montagmittag, 25. Januar, und Dienstagmorgen ein und durchsuchte die Gaststätte nach Diebesgut. Nach Angaben der Polizei fielen dem Täter dabei lediglich einige Schachteln Zigaretten in die Hände. Hinweise nimmt der Polizeiposten Aglasterhausen, Telefon 06262/9177080, entgegen. (pol)