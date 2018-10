Billigheim-Sulzbach. (pol/rl) Ein Unbekannter brach in der Nacht zum Ostersamstag in ein Anwesen in der Hauptstraße ein. Er stieg über eine Mauer auf ein Flachdach und drang über ein offenes Fenster in den Büroraum einer Wohnung im ersten Obergeschoss ein. In der Wohnung brach der Täter einen Holzschrank auf und entwendete daraus Bargeld und eine geringe Menge Gold im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro.

Im gleichen Gebäude leuchteten in der Tatnacht zwei dunkel gekleidete Personen mit einer Taschenlampe durch ein Fenster in eine Wohnung. Die Personen flüchteten, als der Wohnungsinhaber sie bemerkte. Außerdem wurde auf dem Grundstück in der Nähe des Tatorts eine abgelegte Aluminiumleiter gefunden, die laut Polizei einem benachbarten Grundstück zuzuordnen war.

Zeugen werden gebeten sich unter der 06261/809-0 bei der Polizei in Mosbach zu melden.