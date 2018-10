Das Rathaus in Billigheim. Foto: Dorothee Lindenberg

Billigheim. (pol/mare) Wollte da jemand ein politisches Statement abgeben oder war es nur ein Dummejungenstreich? Ein Fenster an der Rückseite des Bürgermeisteramts in der Sulzbacher Straße wurde nämlich in der Zeit von Samstag bis Dienstag mit einem Stein eingeworfen.

Dabei entstand Sachschaden von rund 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Schefflenz, Telefon: 0 62 93 / 2 33, in Verbindung zu setzen.