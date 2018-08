Billigheim. Die Polizei in Mosbach ermittelt gegen einen 19-Jährigen, der am Wochenende in Billigheim (Neckar-Odenwald-Kreis) sechs Enten erschlagen haben soll. Der Jugendliche stehe im Verdacht, die Tiere in der Nacht zum Sonntag auf dem Grundstück eines Entenhalters mit einer Schaufel und einem Besen getötet zu haben, teilte die Polizei am Montag mit. Beamte fanden die Werkzeuge bei den toten Tieren. Zum möglichen Motiv wollte sich die Polizei mit Verweis auf laufende Ermittlungen nicht äußern. Dem 19-Jährigen droht eine Strafe unter anderm wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. (dpa/lsw)