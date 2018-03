Neunkirchen. Zwei in der Breitenbronner Straße am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge hat ein Unbekannter am Montag, 18. Juni, zwischen 14.30 und 20.40 Uhr beim Vorbeifahren gestreift. Nach Polizeiangaben wurde jeweils die gesamte linke Seite der Fahrzeuge beschädigt. Ohne seiner Feststellpflicht nachzukommen fuhr der Verursacher, der möglicherweise mit einem Anhänger unterwegs war und einen Schaden von circa 2.000 Euro angerichtet hat, weiter. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261/8090, entgegen. (pol)