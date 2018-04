Mosbach. Ein im Parkhaus in der Alten Bergsteige abgestellter BMW wurde in der Nacht zum Dienstag, zwischen 17.30 und 2.10 Uhr von einem oder einer Unbekannten beschädigt. Laut Polizei kletterte der Täter oder die Täterin über den Kofferraumdeckel auf das Dach des Wagens, der auf Ebene 1 abgestellt war. Dort schnitt er einen etwa 50 Zentimeter langen Schlitz in das Verdeck.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261/8090 in Verbindung zu setzen. (pol)