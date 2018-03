B 292 bei Oberschefflenz. (pol/rl) In einem Ford Fiesta war am Donnerstagabend eine Mutter mit ihren drei Kindern im Alter von 19, 6 und 4 Jahren unterwegs. Die Mutter fuhr mit dem Fiesta gerade von Oberschefflenz aus in Richtung Adelsheim, als der Wagen in einem Waldstück plötzlich von der Fahrbahn abkam. Der Fiesta überschlug sich und blieb zehn Meter neben der Straße auf der Seite liegen. An der Unfallstelle waren zwei Notärzte, zwei Rettungswagen und drei Polizeistreifen im Einsatz.

Mit dem Verdacht schwerer Verletzungen kamen die vier Insassen in Krankenhäuser. Im Verlaufe des Abends stellte sich heraus, dass die beiden sechs und vier Jahre alten Kinder unverletzt geblieben waren. Die 19-jährige Tochter und die Mutter selbst waren nur leicht verletzt. Auch sie verließen die Klinik kurze Zeit später.

Die B 292 war während der Unfallaufnahme nur halbseitig befahrbar. Es kam jedoch laut Polizei zu keinen Behinderungen. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf ungefähr 5000 Euro.