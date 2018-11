B 292 bei Mosbach. (pol) Ein Unfall mit zwei mittelschwer- und zwei leichtverletzten Personen sowie Sachschaden in Höhe von etwa 21.000 Euro ereignete sich am Mittwoch auf der Bundesstraße 292 zwischen Obrigheim und dem Mosbacher Kreuz.

Eine 19-Jährige fuhr mit ihrem Opel Corsa von Haßmersheim in Richtung Mosbach und übersah an der Einmündung zur B 292 vermutlich den Wagen eines 54 Jährigen, weshalb es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen kam. Im weiteren Verlauf des Unfalls wurden beide Fahrzeuge auf die Gegenfahrbahn abgewiesen und kollidierten dort mit einem Seat Ibiza einer aus Fahrtrichtung Mosbach kommenden 20-jährigen Frau. Die drei Fahrer und die 19-jährige Beifahrerin der 19-Jährigen wurden in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert.

Während der Unfallaufnahme musste die B 292 zeitweise voll gesperrt werden.