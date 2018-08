Fahrenbach. Eine Sandsteinmauer in der Hauptstraße hat ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen Mittwoch und Donnerstag beschädigt, so dass diese auf einer Länge von etwa zwei Meter auf den angrenzenden Gehweg gefallen ist. Vermutlich fuhr der Verursacher vom Friedhofsparkplatz auf die Hauptstraße und geriet hierbei gegen die Mauer, so die Polizei am Freitag. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern, fuhr er davon. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06274/928050 entgegen. (pol)