Mosbach/Neckarburken. Andere Verkehrsteilnehmer hat der Fahrer eines weißen VW-Passat am Montag, 25. Juni, um 23 Uhr auf der B 27 zwischen Mosbach und Neckarburken durch seine Fahrweise gefährdet. Trotz Gegenverkehr überholte der in Richtung Neckarburken fahrende VW-Fahrer nach Polizeiangaben in der dortigen langgezogenen Kurve einen Pkw. Dessen Fahrer musste daraufhin stark abbremsen um einen Unfall zu verhindern. Zur genauen Sachverhaltsklärung wird der Fahrer des entgegenkommenden Autos, der ebenfalls bremsen musste, sowie weitere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des VW-Lenkers gefährdet wurden, gebeten sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261/8090, zu melden. (pol)