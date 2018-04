Aglasterhausen. (pol/ar) Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Montagnachmittag auf der Bundesstraße B 292 bei de Abzweigung nach Breitenbronn war ein Autofahrer mit 138 Stundenkilometer unterwegs. In diesem Bereich ist die Höchstgeschwindigkeit auf 70 Stundenkilometer begrenzt. Innerhalb von zwei Stunden hielten sich insgesamt 25 Fahrzeugführer nicht an das vorgeschriebene Limit, wie die Polizei mitteilt. Der "Spitzenreiter", der mit 138 Stundenkilometer durch den 70er-Bereich gefahren war, muss nun mit einer Geldbuße von mindestens 440 Euro sowie einem zweimonatigen Fahrverbot und zwei Punkten im Verkehrszentralregister rechnen müssen.