Aglasterhausen. (pol/rl) Eine 32-jährige Ford-Fahrerin war auf der Bundesstraße B 292 am Samstagnachtmittag aus Obrigheim kommend in Richtung Aglasterhausen unterwegs. An der Einmündung zum Industriegebiet "Im Oberen Tal" wollte sie gegen 14 Uhr nach links in das Areal einbiegen und reihte sich auf die Linksabbiegerspur ein. Beim Abbiegen übersah sie laut Polizeibericht eine entgegenkommende 53-jährige Renault-Fahrerin, sodass er zum Frontalunfall kam.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford um 180 Grad gedreht und der Renault wurde nach rechts abgewiesen. Dabei kollidierte der Renault mit dem Audi eines 55-Jährigen, der in die B 292 einfahren wollte.

Es entstand ein rund 35.000 Euro Sachschaden. Die beiden Fahrerinnen wurden bei der Kollision leicht verletzt. Sie kamen vorsichtshalber per Rettungswagen in ein Krankenhaus.