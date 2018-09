Aglasterhausen-Breitenbronn. (pol/ar) In zwei Angelseen wurden mehrere hundert tote Fische entdeckt, darunter unter anderem Rotaugen, Rotfeder, Zander und Barsche. Nach Angaben der Polizei befinden sich die Gewässer auf der Gemarkung Breitenbronn im Gewann Müllerle. Die Polizei konnte in der Zwischenzeit ermitteln, dass möglicherweise Silageflüssigkeit für das Fischsterben verantwortlich ist. Diese Flüssigkeit gelang in den Breitenbach, der die beiden Seen speist.