Heidelberg/Walldorf. (cab) Am Montagmorgen lief der Bahnverkehr zwischen Heidelberg und Wiesloch/Walldorf erst wieder verspätet an. Wie berichtet, waren die Bauarbeiten des Wochenendes an den neuen Gleisen auf dieser Strecke nicht pünktlich fertig geworden. Die Folge waren Zugausfälle und Verspätungen.

Kunden reagierten mit Kritik: Auch am Informationsfluss der Bahn. Diese reagierte am Dienstag mit ausführlichen Hinweisen auf die Fahrplaneinschränkungen, die mit der Baustelle einhergehen. Hier das Wichtigste in Kürze:

Was wird gemacht? Die Deutsche Bahn erneuert im Rahmen der Bauarbeiten auf der Strecke Heidelberg-Wiesloch-Karlsruhe die Gleise in den Bahnhöfen Wiesloch/Walldorf und Heidelberg-Kirchheim. Am 8. Dezember soll alles fertig sein.

Änderungen im Fernverkehr: Der Fernverkehr wird umgeleitet, teilweise mit Sonderhalten in Neu-Edingen/Friedrichsfeld und Hockenheim.

Änderungen bei Regionalbahnen: Die Züge der RE-Linie Stuttgart-Heidelberg verkehren zeitweise nur verkürzt im Abschnitt Stuttgart-Bad Schönborn Süd. Die RB 68 fährt nur zwischen Frankfurt und Heidelberg und nicht mehr weiter bis Wiesloch/Walldorf. Von Montag bis Freitag entfallen vier Züge der Linie RB 61 Heidelberg-Wiesloch-Walldorf. Man muss dafür die S-Bahn nehmen.

Änderungen im Verkehr der S-Bahn: Von Montag, 6 Uhr, bis Freitag, 22 Uhr, fahren die Linien S 3 und S 4 überwiegend mit leicht veränderten Fahrzeiten. Von Freitag, 22 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, kommt es auf beiden Linien zwischen Heidelberg und Wiesloch/Walldorf zu Teilausfällen, die durch Busse ersetzt werden.

Zeitkarteninhaber mit Bahn- und Verbundfahrkarten: Diese können während der Bauarbeiten auf Züge über Bruchsal, Graben-Neudorf und Schwetzingen ausweichen.