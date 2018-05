Zwingenberg/Lorsch. (cab) Der Nibelungensteig von Zwingenberg an der Bergstraße quer durch den Odenwald nach Freudenberg am Main ist eine Herausforderung. Folgt man dem Fernwanderweg mit dem roten "N", dann geht es bergauf und bergab, aber eher selten flach geradeaus. Auf 130 Kilometern Gesamtstrecke überwindet man insgesamt über 4000 Höhenmeter. Das ist sportlich. Und geologisch und kulturhistorisch ist der Nibelungensteig spannend. Man kann quasi den Spuren des Sagenhelden Siegfried folgen. Und das genau seit zehn Jahren.

Im Jahr 2008 wurde der Nibelungensteig erstmals mit dem Prädikat "Qualitätsweg Wanderbares Deutschland" des Deutschen Wanderverbandes zertifiziert, damals allerdings nur auf der 40 Kilometer langen Strecke von Zwingenberg bis Grasellenbach. Die volle Strecke bekam zwei Jahre später ihr Gütesiegel. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens gibt es besondere Themenwanderungen. Dabei geht es um viel, aber nicht nur ums Laufen. Anders wandern quasi, und das auch in nächster Zeit.

> Gesundheitswanderung. Wandern mit leichten Workout-Einheiten, Entspannungsübungen und vielen Tipps zu Gesundheit und Verbesserung der Kondition. Die Rundwanderung ist moderat ausgelegt. Gestartet wird in Fürth-Weschnitz am Samstag, 16. Juni, um 14 Uhr. Spätestens eine Woche vorher sollte man sich angemeldet haben (siehe Info). Die Teilnahme kostet fünf Euro pro Person.

> Klangwanderung für die Familie. Kinder ab acht Jahren erfahren auf dieser Themenwanderung spielerisch die Faszination des Waldes - gemeinsam mit ihren Eltern. Die Tour geht von Grasellenbach durch das wildromantische Gassbachtal, vorbei an den Skulpturen des Kunstweges, entlang kristallklarer Quellen. Auf Naturinstrumenten können die Wanderer urzeitliche Klänge erzeugen und Mitglieder eines kleinen Waldorchesters werden.

Nebenbei erfährt man auch, wie das "Internet des Waldes" funktioniert. Los geht‘s am Samstag, 30. Juni, um 15 Uhr in Grasellenbach am Natur-Parkplatz. Auch für diese Wanderung, die etwa zwei Stunden dauert, sollte man sich eine Woche vorher angemeldet haben (siehe Info). Erwachsene zahlen zehn Euro, Kinder fünf Euro. sowie am 21. Juli.

> Krimiwanderung mit Hund. Wanderer und Hund werden zum Ermittlerteam und lösen einen spannenden Kriminalfall. Entlang des Nibelungensteigs gibt es viele Hinweise zu erschnüffeln und Rätsel zu lösen. Am Ende, nach etwa vier Stunden samt Einkehr, wartet auf jedes Ermittlerteam eine Belohnung. Ermittelt wird am Sonntag, 17. Juni, ab 11 Uhr rund um Grasellenbach. Anmeldung bis spätestens eine Woche zuvor per Mail an info@wolfsspuren.com. Die Teilnahme kostet pro Person und mit maximal zwei Hunden 30 Euro.

> Singlewanderung. Wandern, einkehren und Gleichgesinnte kennenlernen kann man auf dieser Thementour, die sich der Walburgiskapelle und der Felsenquelle widmet. Vielleicht entstehen dabei ja neue Freundschaften. Das hoffen zumindest die Organisatoren dieses "Wanderdates" am Samstag, 16. Juni, von 11 bis etwa 16.30 Uhr. Angesprochen fühlen sollen sich Singles "Ü 45". Treffpunkt ist in Grasellenbach am Parkplatz der Nibelungenhalle. Anmeldungen unter www.wanderdate.de.

Info: Anmeldungen, soweit nicht anders angegeben, bei der Tourist-Info NibelungenLand, Telefonnummer 0 62 51 / 175.260, E-Mail info@nibelungensteig.info. Weitere Infos und die komplette Übersicht der Jubiläumswanderungen sowie mehr zum Nibelungensteig im Internet unter www.nibelungenland.net.