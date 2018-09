Rhein-Neckar. (rok) Eine gute Idee trägt Früchte: Seit sich vor acht Jahren Golfanlagen und Hotels der Region zu "Golfland Rhein-Neckar" zusammentaten, bringt die Initiative Golfspieler in den Kraichgau, die Vorderpfalz und vor allem den Rhein-Neckar-Kreis und spült damit eine gute Wertschöpfung in die Gegend.

Gerade ging das siebte Golfland-Turnier mit über 300 Teilnehmern auf neun Golfplätzen in Bruchsal im Süden und Heddesheim im Norden zu Ende. Es dürfte mit neun aufeinander folgenden Turniertagen bundesweit die einzige Veranstaltung dieser Art sein.

Sieben Hotels und neun Golfanlagen beispielsweise in St. Leon-Rot, der regelmäßig zum schönsten Platz Deutschlands gewählt wird, verbandelten sich zu "Golfland Rhein-Neckar". Dem Zweckverband gelingt es, vor allem Stammgäste aus der Region, aber auch Golfer aus dem übrigen Bundesgebiet in die Metropolregion zu locken.

"Golfland Rhein-Neckar" sieht sich auch als Anbieter für Golfreisen in die Region. Annähernd 200.000 Euro lassen die Golfspieler für Greenfee und Übernachtungen hier, die Ausgaben für Gastronomie noch nicht eingerechnet.

Gründungsvater war seinerzeit der Reisekaufmann Wolfgang Niehus, Geschäftsführer sind Rainer Fuchs vom Hohenhardter Hof in Wiesloch-Baiertal und Manuel Funk vom Golfclub St. Leon-Rot. Mit dabei sind außerdem der Golfclub Sinsheim, das Heitlinger-Golfresort in Tiefenbach, die Clubs Rheintal, Kurpfalz und Mannheim-Viernheim. Zudem unter anderem die Hotels Villa Toscana in Leimen, Vorfelder in Walldorf, Dorint Mannheim und Winzerhof Wiesloch.

Viele der Golfspieler nehmen sich Urlaub für das Groß-Turnier im Rhein-Neckar-Raum. Ein Teilnehmer aus dem Rheinland quartierte sich über Jahre in Mannheim ein und spielte alle neun Turniere mit. Sebastian Rutz aus Walldorf schlug diesmal acht Mal ab, Lucia Wenger aus Walldorf war immerhin sechs Mal dabei.

Beide schätzen, dass man zu günstigeren Gebühren als sonst spielen kann und die Veranstalter Wert auf den geselligen Rahmen mit Siegerehrungen legen. "Man lernt Leute aus anderen Clubs kennen, mit denen man sich später zum Golfspielen trifft. Es geht sehr familiär zu."