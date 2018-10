Von Harald Berlinghof

Mannheim/Speyer. Von einem Regionalflughafen auf dem Gelände der Mannheimer Coleman Barracks ist man längst abgekommen. Aber die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit der beiden Flugplätze Mannheim-Neuostheim und Speyer ist unbestritten, schreiben doch beide Flugplätze rote Zahlen in vergleichbarer Höhe, so Mannheims Flugplatzchef Dirk Eggert. An beiden Flugplätzen mit der jetzigen Infrastruktur mittelfristig eine schwarze Null zu erreichen, sei unwahrscheinlich. Deshalb ist die Bereitschaft zur Zusammenarbeit über die Rheingrenze hinweg gewachsen. "Auch der längste Weg beginnt mit einem ersten Schritt", nickte Roland Kern, Geschäftsführer des Flugplatzes Speyer.

Und den ersten Schritt hatte man bereits vor etwa zwei Jahren getan, als man begonnen hatte, miteinander darüber zu reden, wie man gemeinsam abheben und eine punktuelle Zusammenarbeit verstärken könnte. Beide Flugplatz-Chefs betonten, dass keiner der beiden Flugplätze in der Lage sei, das Geschäft des anderen zu übernehmen. In Mannheim sind 140 Fluggeräte stationiert - vom Ultraleichtflugzeug über Tragschrauber, Sportflugzeuge bis hin zu 17 Firmenjets und den Dornier Turboprop Do 328 der Rhein-Neckar-Air. In Speyer sind es etwa 90 Flugzeuge, darunter 13 Firmenjets, die in Speyer rund 50 Prozent zu den Einnahmen beisteuern. In Mannheim sind es sogar zwei Drittel. Alleine die räumliche Unterbringung der Flugzeuge sei an nur einem Standort problematisch, ganz abgesehen von der Zahl der Flugbewegungen, die die Anwohner des potenziell verbliebenen Flugplatzes belasten würde. "Es geht nicht nur um das Geschäft, es geht auch um die Akzeptanz bei den Anwohnern", so Kern.

Dabei sind die Defizite der beiden Flughäfen in der Region ganz unterschiedlicher Natur. In Mannheim ist die Start- und Landebahn extrem kurz mit 1066 Metern, was zu Einschränkungen im Flugverkehr führt. In Speyer kann man eine Bahnlänge von 1670 Metern vorweisen. Dafür fehlt dort ein Instrumenten-Anflugverfahren, das in Mannheim vorhanden ist. Also wolle man jetzt den nächsten Schritt gehen, so Kern.

Es solle ein gemeinsames Gutachten ausgearbeitet werden, wie die Zusammenarbeit möglicherweise bis hin zu einer gemeinsamen Betreibergesellschaft aussehen könnte, erklärte Kern. Rund 60.000 Euro werde das Gutachten kosten. In drei bis vier Monaten könne es vorliegen. Um die Kosten zu begrenzen, sollen die bisherigen Wirtschaftsprüfer der beiden Flughäfen, die mit den jeweiligen Bedingungen und Besonderheiten vertraut sind, das Gutachten erarbeiten. Jeweils 25.000 Euro wollen die beiden Flugplätze investieren, der Verband Region Rhein-Neckar (VRRN) wird 7500 Euro beisteuern, wie der Planungsausschuss erst jüngst beschloss.

Die Diskussion über die Notwendigkeit eines Flugplatzes in Mannheim-Neuostheim und in Speyer für den Geschäftsreiseverkehr ist alt und eigentlich geklärt, seit es den VRRN gibt, der die Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg vorlebt. Ganz besonders die Wirtschaft der Region beharrt darauf, dass die Metropolregion Rhein-Neckar einen leistungsfähigen Flugplatz braucht, an dem sie ihre Privatjets parken kann. Aber auch der Linienflugverkehr nach Berlin hat seine Anhänger. In einer guten Stunde die Bundeshauptstadt erreichen. Das hat was.