Mannheim. (dpa) Wegen dringender Bauarbeiten müssen Bahnreisende zwischen Mannheim und Mainz seit dem heutigen Montag knapp einen Monat bis Mittwoch, 29. November, mit Zugausfällen und Einschränkungen rechnen. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Die Haltestellen der Ersatzbusse würden nicht immer an den jeweiligen Bahnhöfen liegen, betonte die Bahn. Zudem sei in den Ersatzbussen die Mitnahme von Fahrrädern nicht möglich.

Die Bahn investiert in Arbeiten am Elektronischen Stellwerk Oppenheim etwa 27 Millionen Euro. Unter anderem werden Kabel verlegt und drei Übergänge zwischen Bodenheim und Oppenheim erneuert. Zudem komme es vom 3. bis 13. November auf der Schnellfahrstrecke zwischen Mannheim und Stuttgart zu Fahrplaneinschränkungen, hieß es. Grund seien Arbeiten an drei Weichen im Bereich Vaihingen (Enz).

Die Änderungen im Detail: