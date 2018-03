Von Wolfgang Jung

Mannheim. Das Glück kam mit Cristiano Ronaldo. "Das war der Stoß in die Freiheit", sagt Timo Schulz mit Stolz in der Stimme. Sein Kollege Simon Bechtold ergänzt: "Das war Schicksal. Es musste sein." Schulz und Bechtold sind "YouTuber": Sie betreiben auf der Internet-Plattform einen eigenen Kanal - eigentlich wie viele andere. Jahrelang sendeten sie aus einem kleinen Zimmer in Mannheim.

Mit einem Schlag bekannt wurden sie am 3. Oktober 2016: Da wies ihnen die Fußballsimulation "EA Sports Fifa" den portugiesischen Superstar Ronaldo zu. Bei dem Computerspiel stellt sich jeder Teilnehmer eine möglichst starke Mannschaft zusammen, um gegen einen anderen Teilnehmer anzutreten. Er ist dabei auch abhängig davon, welcher Spieler ihm zugewiesen wird. Jeder hofft auf den flinken Ronaldo, der selten ist und in einer Partie der entscheidende Trumpf sein kann.

Die Nachricht vom Glücksgriff verbreitete sich binnen Minuten im Internet und weit über das Dreiländereck Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen hinaus. Immer mehr Neugierige besuchen seitdem den Internetkanal. Dort spielen Bechtold und Schulz aber nicht nur Fußball, sie drehen auch Clips auf den Straßen von Mannheim und sind fast eine Art "Videobotschafter der Region" geworden.

Heute hat der Kanal "Tisi Schubech", der sich aus den Anfangssilben ihrer Namen zusammensetzt, mehr als 430.000 Abonnenten und im Monat zehn Millionen Aufrufe - das gilt in der Szene als respektabler Wert. Pro Aufruf (Klick) zahlt die Google-Tochter YouTube einen bestimmten Betrag, hinzukommen Werbeeinnahmen. "In guten Monaten liegen unsere Einnahmen im fünfstelligen Bereich", sagt der gebürtige Frankenthaler Schulz, der früher Fußball beim SV Waldhof Mannheim spielte.

Gegenrechnen müsse man die Ausgaben. "Wir investieren viel in moderne Technik. Insgesamt hat uns dieses Hobby bestimmt mehr als 50.000 Euro gekostet", meint der in Kirchheimbolanden geborene Bechtold. "Viele ahnen nicht, wie groß der Aufwand ist. Einen professionellen Kanal kann man aber nicht mit dem Computer aus dem Discounter betreiben."

Bundesweite Bekanntheit erreichten die beiden im Dezember: Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) lud sie nach Köln ein, um im Internet das Fußballspiel Bayern München gegen Borussia Dortmund (2:1) zu kommentieren. "Der WDR war der erste richtige Sender, der so was für junge Leute im Internet überträgt", meint Schulz. Seit 20 Jahren sind sie Kumpels.

Videospiele und Schnitt hätten ihnen schon immer Spaß gemacht, erzählt Bechtold. "Am Anfang wollten wir die Grenze von 10.000 Abonnenten überschreiten und nur Spaß an der Freud’." Wenn Freunde ins Kino oder in die Disco gingen, blieben die Freunde zu Hause in Mannheim und steckten das Geld in ihr Hobby. "Wir haben alles, was wir hatten, dafür geopfert", sagt der 28-Jährige.

Dass das Internet ein schnelllebiges Business ist, ist ihnen bewusst. "Ein Fehler genügt, und es ist vorbei. Vor Kurzem hat ein YouTuber einen Selbstmörder gefilmt - das war ein Riesenskandal", erzählt Bechtold. Auch ihr Kanal wurde wegen eines Musikschnipsels fast gesperrt. "Am Ende", sagt Schulz, "ist YouTube ein Tagesgeschäft."

Auch deswegen verlassen sie sich nicht allein auf ihr Projekt, das mittlerweile als Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) angemeldet ist. Schulz arbeitet als Elektromeister im Mannheimer Kraftwerk, Bechtold studiert Informatik in Kaiserslautern. "Tisi Schubech" betreiben in der pfälzisch-badischen Grenzregion mittlerweile ein neues Studio. Die Freunde treffen sich meist nachmittags und nehmen mehrere Videos auf. In einem Film stecken schonmal fünf Stunden Arbeit. "Unser Traum ist, mit dem Kanal Fuß zu fassen", sagt Schulz.