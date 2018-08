Von Wolfgang Jung

Worms. Einst kam er als tragischer Nibelungen-Held. Ein halbes Jahrhundert ist das her. Am Freitag kehrt der Mann mit den stahlblauen Augen als Italo-Western-Legende nach Worms zurück: Mario Girotti, besser bekannt als Terence Hill.

Offiziell präsentiert der 79-Jährige am Abend in der Kaiserstadt seinen neuen Film "Mein Name ist Somebody - Zwei Fäuste kehren zurück", der seit Donnerstag in den Kinos läuft. Aber der Star betritt zuvor auch eine Brücke, die nach ihm benannt werden sollte.

Das Problem: Das Bauwerk hatte bereits einen anderen Namen. Was klingt wie aus einer Komödie, sorgt weit über Worms hinaus für Wirbel.

Das scheint Terence Hill egal zu sein, als er beim Besuch der Brücke von Hunderten Menschen gefeiert wird. "Ich freue mich, hier zu sein. Das ist eine schöne Brücke", sagt Hill über den 48 Meter langen Fußweg oberhalb der Bundesstraße B9.

Der Besuch von Terence Hill an "seiner" Brücke war von den Behörden nicht weiter öffentlich gemacht worden. Allerdings hatte sich die Nachricht in der Stadt schnell verbreitet. "Für die Leute ist es die Hill-Brücke. Wer soll es ihnen verbieten?", sagt Oberbürgermeister Michael Kissel (SPD), der den Schauspieler begleitet.

Aus einer Laune heraus taufte der Wormser Musiker Peter Englert das Bauwerk kurz nach der Eröffnung im August 2016 im Internet auf den klingenden Namen Terence-Hill-Brücke. Begründung: Hill habe in einem Nibelungen-Film von 1966 doch den Giselher gespielt und bei der Premiere auch Worms besucht. "Der Name hat demnach einen völlig plausiblen Bezug zur Stadt", sagt Englert nicht ohne Augenzwinkern.

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die kuriose Bezeichnung in der Kommune mit 83.000 Einwohnern. "Mit einer solchen Resonanz hatten wir nicht gerechnet", räumt Englert ein. Allerdings trug die Fußgängerbrücke bereits einen Namen: Pate stand der Unternehmer Karl Kübel (1909-2006), einst einer der größten Möbelhersteller Europas. Was tun?

Oberbürgermeister Michael Kissel (SPD) votierte für einen Kompromiss. "Der Name 'Terence Hill' hat sich inzwischen eingebürgert", sagte er im Juni, "die Brücke wird deshalb quasi einen Doppelnamen erhalten: Karl-Kübel-Terence-Hill-Brücke." Der Volksmund jubelte - und scherzte: Der Name sei ja fast länger als die 48 Meter lange Brücke.

Auch die deutsche Fangemeinde von Terence Hill frohlockte: Endlich werde ihrem Idol eine ähnliche Ehre zuteil wie seinem kongenialen Filmpartner Bud Spencer in Schwäbisch Gmünd, war die einhellige Meinung. Die schwäbische Stadt hatte 2011 ihr Freibad nach dem bärtigen Haudrauf Spencer benannt, weil er dort 1951 unter seinem richtigen Namen Carlo Pedersoli bei einem Länderwettkampf die 100 Meter Freistil schwamm. Auch Terence Hill war über den Jux von Worms aus dem Häuschen. "Ist es wirklich wahr, dass ihr einer Brücke meinen Namen gegeben habt? Ich komme sehr gerne", sagte er euphorisch.

Vielleicht aber hätte sich Worms nicht am recht fernen Schwäbisch Gmünd, sondern am benachbarten Ludwigshafen orientieren sollen. Dort fielen die Stadtväter nämlich mit dem Versuch, ohne vorherige breitere Abstimmung die Umbenennung einer Straße nach Altkanzler Helmut Kohl anzukündigen, vor Jahresfrist böse auf die Nase.

Eine Brücke für 900.000 Euro mit dem Namen des Darstellers von Figuren wie "Nilpferd"? Das ging einigen in Worms zu weit. Kissel musste zurückrudern. Die Ankündigung, der Brücke einen neuen oder zumindest einen zweiten Namen zu geben, habe Karl Kübels Angehörige und die Verantwortlichen der Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie brüskiert, sagte der Oberbürgermeister.

Eine Umbenennung werde dem vorbildlichen Wirken des sozial engagierten Unternehmers Kübel und seiner Stiftung nicht gerecht. Zudem seien bei vielen Fans des Hollywood-Helden unerfüllbare Erwartungen geweckt worden. Doch ganz gleich ob nun Terence Hill oder Karl Kübel - eine bessere Werbung hätten sich weder die Stadt noch der Schauspieler wünschen können.