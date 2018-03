Mainz/Worms. (dpa) Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz hat die Festnahme eines mutmaßlichen Islamisten aus Worms in Afghanistan bestätigt. Gegen den 36-Jährigen laufe in Deutschland ein Ermittlungsverfahren wegen der mutmaßlichen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat, teilte der Ständige Vertreter des Generalstaatsanwalts, Mario Mannweiler, am Donnerstag in Koblenz mit.

Gegen den Deutschen bestehe seit November 2014 ein Haftbefehl des Amtsgerichts Koblenz wegen des dringenden Verdachts, "dass er sich in Pakistan und Afghanistan im Umgang mit Schusswaffen, Sprengstoffen und Brandvorrichtungen hat unterweisen lassen". Ziel sei der bewaffnete Kampf gegen Truppen der afghanischen Regierung und anderer Staaten gewesen.

Weiter teilte Mannweiler zu dem 36-Jährigen mit: "Er soll am 5. August 2012 von Frankfurt am Main über Istanbul nach Karatschi gereist sein." Von dort habe sich der Wormser zunächst in den Nordwesten Pakistans begeben. "Spätestens seit Sommer 2014 soll sich der Beschuldigte an derzeit nicht weiter bekannten Orten in Afghanistan aufgehalten haben."

Ein Auslieferungsersuchen werde deswegen geprüft. Derzeit sei die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz für den Vorgang zuständig. Es werde aber noch abgewartet, ob der Generalbundesanwalt den Fall übernehme. "Zu den Umständen der Festnahme und den Aktivitäten des Beschuldigten seit November 2014 in Afghanistan können derzeit noch keine verlässlichen weiteren Angaben gemacht werden", erklärte Mannweiler.

Der Beschuldigte war nach einem Bericht der afghanischen Spezialkräfte vor etwa einer Woche festgenommen worden. Die "Welt" berichtete danach, es handele sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen polizeibekannten Islam-Konvertiten aus Rheinland-Pfalz. Mannweiler sagte zur Frage, ob der 36-Jährige als Taliban-Kämpfer eingestuft werde, die entsprechende Bewertung der Sicherheitsbehörden stehe noch aus.