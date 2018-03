Worms. (dpa/lrs) Ein 25-Jähriger hat in Worms ein Spielcasino verwüstet und fünf Polizisten sowie eine Casinoangestellte verletzt. Der Sachschaden beträgt 250.000 Euro, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Die Beamten konnten den Mann in der Nacht zum Mittwoch erst nach einer Verfolgungsjagd und erheblichem Widerstand festnehmen. Gegen den 25 Jahre alten Wormser wird wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstand gegen die Polizei ermittelt.

Der Mann bat den Schilderungen zufolge zunächst die Angestellte des Casinos, die Polizei zu rufen, da er sich auf der Straße bedroht sah. Als sie seinem Wunsch nicht nachkam, warf der Mann eine Tasse nach ihr, wodurch sie leicht verletzt wurde. Außerdem schleuderte er Flaschen gegen Bildschirme und Inventar, riss Automaten aus der Verankerung und warf diese durch die Schaufenster auf die Straße.

Die herbeigerufenen Polizisten schlug und trat der Mann, so dass ihm zunächst die Flucht gelang. An einer nahe gelegenen Tankstelle setzten die Beamten Pfefferspray ein, um ihn festzunehmen. Der 25-Jährige trug ein Messer bei sich. Schon gefesselt spuckte der Mann zwei der Polizisten ins Gesicht. Der Mann wird nach Polizeiangaben den entstandenen Schaden sowie Schmerzensgeld bezahlen müssen.